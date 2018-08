Heikendorf

Das sind deutlich mehr als die Hälfte der Übernachtungen im gesamten Vorjahr (32000). Auch 2017 gab es schon eine dreistellige Steigerung bei den Übernachtungszahlen: 2016 wurden 28000 Übernachtungen gezählt.

Besonders beliebt ist Heikendorf als Urlaubsziel nach den Daten der Amtsverwaltung bei Paaren ab 50 Jahren und bei Familien mit mehreren Kindern. Sie machen den Großteil der Feriengäste in der Gemeinde aus.

Beliebt in den USA

Die meisten von ihnen kommen aus Berlin, Hannover oder Nordrhein-Westfalen. International ist Heikendorf ebenfalls beliebt. So zählen auch Dänen Niederländer, Schweizer und Österreicher zu den Dauergästen in der Gemeinde. Und auch jenseits des Atlantiks hat Heikendorf offenbar einen guten Ruf: Auch Gäste aus den USA tauchen überdurchschnittlich oft auf den Meldescheinen der Verwaltung auf.

Mehr Ferienwohnungen

Die meisten Gäste bleiben ein bis zwei Tage in den Hotels. In den Ferienwohnungen bleiben sie bis zu 14 Tage lang. Im Vergleich zum Vorjahr sind auch die Kapazitäten gewachsen. 2017 gab es in Heikendorf 63 Ferienwohnungen, in diesem Jahr sind es 73.

„In Heikendorf läuft die Saison derartig gut, dass sich genau wie für Kiel jetzt schon sagen lässt, dass es ein super Jahr wird“, sagt Eva Zeiske von Kiel Marketing, das auch das Tourismusmarketing für das Amt Schrevenborn übernimmt. Dort ist Heikendorf aber die einzige der drei Gemeinden, die nennenswerte Tourismuszahlen verbucht.