Stein

Es war bereits 2018 Thema: Die beiden Vereine sollen künftig gemeinsam arbeiten. Der richtige Weg sei nun die „Erweiterung des Verbandsgebietes“, wie der Vorsitzende Peter Dieterich erklärte. Denn eine Fusion hätte weitaus mehr Geld gekostet, hieß es dazu. Er bleibt auch im neuen Verein Vorsitzender, sein Stellvertreter ist der Wendtorf Bürgermeister Claus Heller, das Vorstandsteam ist gemischt aus beiden Vereinen.

Wendtorf übernimmt ein Drittel der Personalkosten

Die Personalkosten für die professionelle Tourist-Information in Stein wurden bisher von der Gemeinde Stein getragen. Davon übernimmt nun ein Drittel die Gemeinde Wendtorf. Es folgen gemeinsame Flyer, Plakate, Veranstaltungen. Auch soll ein touristisches Konzept gemeinsam entwickelt werden, kündigte Peter Dieterich an. Auf die Frage von den Mitgliedern, ob denn bei einer Vermittlung freier Ferienwohnungen die Steiner bevorzugt würden, erklärte Dieterich: „Wir vermitteln keine Ferienwohnungen. Aber wir weisen die Gäste auf freie Quartiere hin, wenn sie bei uns anfragen. Aber es wird keiner bevorzugt und wir sind dankbar für jeden Vermieter, der uns freie Kapazitäten meldet.“ Der jährliche Mindestbeitrag für Vermieter beträgt 20 Euro. Der Verein steht allen Steinern und Wendtorfern offen, die den Tourismus in den Gemeinden unterstützen möchte.