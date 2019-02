Tröndel

Seit 2011 ist Krohn-Heinsohn Chefin der Hofstelle, die auf eine 300-jährige Geschichte zurückblickt. Anfang der 20er-Jahre erwarb ihr Urgroßvater das Anwesen, das zum Gut Neuhaus gehörte. Den Kern des Betriebes bilden heute 45 Milchkühe im Stall. Die Wasserbüffel züchtet sie nebenbei.

Im Prinzip handzahm

„Das sind wahnsinnig tolle Tiere“, urteilt die Besitzerin. In sich ruhend trotz der imposanten Hörner und der Körpermasse. Im Prinzip handzahm. „Die streiten sich, wer zuerst gestreichelt wird.“ Und sie sind einfach zu halten, wenn man eine große Weide mit einem Teich hat. Wasser ist lebensnotwendig für die Büffel. Damit regeln sie ihre Körpertemperatur.

Gute Futterverwerter

Die dunkelbraunen Rinder ernähren sich genügsam. Gras, Heu und Stroh reichen ihnen, weil sie ihre Nahrung sehr gut verwerten können, berichtet die 36-Jährige. „Die leben von dem, was da ist, und liegen in der Sonne.“ Die Tiere verbringen das ganze Jahr auf der Weide. Wenn es kalt wird, können sie sich aber in einen Offen-Stall zurückziehen. Sie sind so robust und pflegeleicht wie Galloway-Rinder. „Meine Wasserbüffel kennen keinen Tierarzt.“

Fleisch geht an Restaurants und Privatkunden

Der Bauernhof Blankenwater am Fuße des Hessensteins ist aber kein Streichelzoo. Jedenfalls nicht nur. Krohn-Heinsohn bringt jedes Jahr zwei bis drei Bullen zum Schlachter. Drei Jahre sind das richtige Schlachtalter. Das Fleisch geht an Restaurants in Kiel, Plön, Hohwacht und Schönberg. Dazu kommen zahlreiche Privatkunden, die den niedrigen Fett- und Cholesteringehalt zu schätzen wissen.