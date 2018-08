Plön

Jetzt sind die Vorarbeiten für den Metallzaun um das 1600 Quadratmeter große Gelände zwischen Schiffsthalstadion und Trentsee in vollem Gange. Im Idealfall soll er bis zum Ende der Woche fertig sein. Dazu sind noch ein breites Doppeltor für die Mähfahrzeuge des Bauhofs, eine Eingangstür, „Schietbüdel“-Spender und Mülleimer angedacht; zwei Sitzbänke stehen bereits. Der „rechtssichere Raum für Hundebesitzer“, den Bürgermeister Lars Winter im Trentseepark schaffen wollte, könnte noch im August fertiggestellt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 12 000 Euro.

Ist der Protest der Anwohner in der Bürgermeister-Kinder-Straße verstummt?

„Den Frieden haben sie nicht gemacht“, gibt Winter unumwunden zu. Im Gegenteil: Sie sammelten Unterschriften, zudem wurde in den letzten Monaten noch eine Beschwerde bei der kommunalen Aufsicht eingereicht. Die prallte zwar ab, die Umsetzung des Vorhabens verzögerte sich dennoch um Monate. Ihre Befürchtung: Eine hohe Lärmbelästigung und Parkplatzprobleme, falls der Hundeplatz stärker frequentiert wird.

Hundebesitzer aus der Nachbarschaft nutzen die Wiese seit Jahren als Treffpunkt, ohne Zaun und bislang auch noch ohne Leinenpflicht. Den Hundeplatz habe er nicht gewollt, betont Wolfgang Wandelt, der mit seinem Jack-Russell-Terrier Jacky regelmäßig hier vorbeikommt: „Ich weiß nicht, ob ich meinen Hund da frei laufen lasse, wenn große Hunde da sind, die ich gar nicht kenne.“ Für ihn stellt sich zudem die Frage, ob Leute, die weiter weg wohnen, extra hierhin fahren würden.

Bürgermeister will Öffnungszeiten begrenzen

Bürgermeister Winter kann den Gegenwind nicht ganz nachvollziehen. Die Argumente seien „manchmal emotional“ und überhaupt müsse Kritik „verhältnismäßig“ sein: „Wir sind in einem urbanen Raum und haben viele Hundebesitzer. Denen kann man nicht zumuten, immer weiter rauszufahren“, so Winter. Bereits im Wahlkampf hätten viele ihm berichtet, dass ein Freilaufplatz in Plön fehle. Um den Anwohnern entgegenzukommen, will er die Öffnungszeiten auf 8 bis 20 Uhr begrenzen.