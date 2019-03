Preetz

Jeweils im Frühjahr und im Herbst bietet Karla-Maria Orlich aus Preetz seit drei Jahrzehnten einen Malkursus in Aquarell-Malerei an, und es gibt Teilnehmer, die sich seit Jahren immer wieder einschreiben. „Weil es so viel Spaß macht. Weil wir immer dazulernen. Weil wir sehen können, wie sich die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln“, sind nur einige Gründe, die beispielsweise Jutta Lembcke aus Schwentinental, Renate Cebulla aus Kiel oder Nina Tschierse aus Preetz aufzählen. Einmal pro Woche treffen sie sich für zweieinhalb Stunden im Kunstraum der Schulen am Hufenweg.

Jeder Kursteilnehmer steuert 20 Bilder bei

Dafür sucht die Kursleiterin nicht nur jeweils ein anderes Thema aus, „sondern ist darauf auch extrem gut vorbereitet, bringt Anschauungsmaterial und Bildbände mit, um uns Beispiele zu zeigen, unseren Blick zu öffnen und uns Lust darauf zu machen, es selbst auszuprobieren“, berichtet Nina Tschierse. Renate Cebulla schätzt zudem, dass Karla-Maria Orlich zu jedem Thema auch Wissenswertes zur Kunstgeschichte vermittelt und Beispielwerke darin einordnet.

„Zur Jubiläumsausstellung wollen wir das breite Spektrum der Aquarell-Malerei präsentieren und die unterschiedlichen Techniken und Themen zeigen. Jeder Teilnehmer steuert etwa 20 Bilder dazu bei“, erläutert die Leiterin.

Die Ausstellung in der Buchhandlung am Markt in Preetz, Lange Brückstraße 1 a, wird vom 29. März bis 18. April zu sehen sein. ago