Preetz

An der Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule (THG) in Preetz kann bis einschließlich Donnerstag nur eingeschränkt unterrichtet werden. Die Schule sei „so sehr durch das gesundheitsgefährdende Feuerlöschpulver verunreinigt, dass wir erst ab Freitag wieder das ganze Gebäude nutzen können“, teilte die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule am Dienstag mit.

Der Unterricht für die fünften bis siebten Klassen fällt demnach bis Donnerstag aus, ein Betreuungsangebot ist gegeben. Die achten Klassen sind im Praktikum und deshalb nicht betroffen. Die 9. Klassen werden ab Mittwoch in den Räumen der 5. Klasse unterrichtet. Hierfür gibt es einen separaten Eingang. In den 10. Klassen und Flex findet der Unterricht nach Plan statt.

Jugendlicher gestand Vandalismus an Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

Nach derzeitigen Ermittlungsstand drangen zwei Jugendliche am späten Sonntagnachmittag in die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz ein und entleerten mindestens drei Feuerlöscher. Weil das Pulver Schleimhäute und Augen reizen kann, mussten sämtliche Räume durch eine Spezialfirma aufwendig gereinigt werden.

Die Reinigungsarbeiten dauern am Dienstag noch an. Die Kosten für die Reinigung der kontaminierten Räume belaufen sich nach Angaben der Polizei wohl auf mehr als 20.000 Euro.

Mittlerweile hat einer der Jugendlichen die Tat gegenüber der Polizei gestanden. Zeugen hätten die Ermittler auf die Spur eines 15- sowie eines 17-Jährigen gebracht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Kiel mit. Mehrere Beweismittel seien sichergestellt worden

Von KN-online