Unterricht der anderen Art gab es am Mittwoch an der der Gemeinschaftsschule Probstei in Schönberg. „Wir wollen auf die Risiken im Straßenverkehr hinweisen“, erklärte Hans-Dieter Schwarz von der Kreisverkehrswacht. „Über das Erlebnis zu lernen ist ein guter Zugang“, sagte Lehrer Niklas von Glahn.