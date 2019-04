Schönberg

Zu dem versuchten Handtaschenraub soll es laut Polizei am 11. April in der Georg-Thorn-Straße in Schönberg gekommen sein. Der Jugendliche habe versucht, einer 83-jährigen Frau ihre Handtasche zu entreißen. Die Angegriffene hatte die Tasche aber gut am mitgeführten Rollator befestigt. Passanten eilten der Frau zu Hilfe und schlugen den Täter unverrichteter Dinge in die Flucht.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeistelle Plön und der Polizeistation Schönberg konnte jetzt ein 16-jähriger Kieler als Täter ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.