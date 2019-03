Preetz

Das Wildtierheim der Vogelschutzgruppe besteht seit 1966 und gehört zur Evangelischen Jugend der Kirchengemeinde Preetz. „Das ist wohl einmalig in Deutschland“, meint Schatzmeister Klaus Graeber und freut sich: „Die hauptamtliche Stelle der Kirchengemeinde für die Begleitung des Wildtierheimes konnten wir wieder finanziell absichern.“ Seit fast zehn Jahren ist Wiebke Bahruth die Leiterin, deren Stelle eine Bingo-Projektförderung für die nächsten zwei Jahre mit jeweils 12000 Euro sichert.

Vogelschutz als Jugendarbeit

Das von Bingo geförderte Projekt mit dem langen Titel „Die Schöpfung bewahren – Einbettung des Wildtierheims der Vogelschutzgruppe Preetz in das Gedankengut von Natur- und Umweltschutz und Nachhaltigkeit“ möchte zur aktiven Mitarbeit bewegen. „Wir wollen Schüler auf einer Ebene zwischen der Fridays-for-Future-Bewegung und dem Schrubben von Volieren und Verarzten von Vögeln ansprechen“, erklärt Wiebke Bahruth. „Es geht um Themen wie was macht Plastik mit unserer Vogelwelt und was kann die Vogelschutzgruppe zur insektenfreundlichen Stadt Preetz beitragen. Dazu wollen wir den Vogelschutz in die Schulen, Konfirmandengruppen und zu den Pfadfindern tragen.“

„Dreiviertel der 40 Mitglieder des Fördervereins sind Ehemalige der Vogelschutzgruppe, von denen die meisten nicht mehr in Preetz wohnen, die aber aus alter Verbundenheit das Wildtierheim unterstützen“, so Graeber. Sein Wunsch: Die Vogelschutzgruppe vermehrt in der Preetzer Bevölkerung verankern. Informationen unter www.wildtierheim.de.