So etwas hat's in Plön noch nicht gegeben: Die Stadt erlebt Sonnabend und Sonntag, 15./16. September, ihr erstes Platt-Wochenende unter dem Titel „Platt in Plön“. Viel Spaß, etwas Nachdenkliches und jede Menge Musik stehen auf dem Programm, das in der Aula am Schiffsthal und auf dem See stattfindet.