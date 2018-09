Behrensdorf

Die Mission vor 150 Jahren war keine leichte für den Monarchen. Die neue Provinz Schleswig-Holstein, die 1867 komplett preußisch wurde, war alles andere als glücklich unter die Pickelhaube zu kommen. Unabhängigkeit von Dänemark und Preußen, darauf hatten viele gesetzt. Ein eigenes Herzogtum war der Traum. Der König von Preußen sollte auf der sorgfältig geplanten Reise die Schleswig-Holsteiner mit der neuen Monarchie versöhnen. Mission Kuscheln.

Stöfser forscht nach der König-Reise

Kuno von Bieberstein wuchs in Stöfs auf, bevor es ihn in die Welt verschlug und vor zehn Jahren wieder zurück nach Stöfs. Als kleines Kind wanderte er jeden Morgen auf dem Weg zur Schule in Lütjenburg am Königsstein vorbei. Da er der Historie sehr zugetan ist, trug er die Quellen über die Reise des preußischen Königs zusammen. Stationen waren unter anderem Lübeck, Eutin, Flensburg und Hamburg. Zumeist empfingen die Untertanen ihre Majestät recht huldvoll. Reden, Ehrenpforten, Beifall, Jubel.

Szene auf einem Gemälde festgehalten

Ähnlich die Stimmung in Stöfs am 14. September 1868. Ein zeitgenössisches Bild eines Kieler Fotografen und Malers hielt die Szene fest. Im Hintergrund der Blick auf die Ostsee. Eine Reihe junger Damen steht in der ersten Reihe. Neugierige im Hintergrund schauen auf den Preußenkönig. Auffällig ist ein Reiter in roter Uniform, den Kuno von Bieberstein als Graf Konrad von Holstein identifiziert hat. Er war damals Gutsherr auf Waterneversdorf.

An der Stelle in Stöfs steht heute der Gedenkstein mit den wenigen Worten. Es ist aber das einzige steinerne Monument, dass an die erste Reise König Wilhelms durch Schleswig-Holstein erinnert.

Die Gemeinde Behrensdorf hat die Schrift im Stein zum 150. Jahrestag des königlichen Besuches neu ausmalen lassen. „Hier hielt König Wilhelm“. Früher sollen Spaßvögel mutmaßlich aus Lütjenburg mit Kreide hinzugefügt haben: „und pinkelte“.

