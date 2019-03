In Fargau-Pratjau kennt ihn jeder. Jetzt geht Bodo Walden in den wohlverdienten Ruhestand vom „Unruhestand“. 49 Jahre war Walden Vorsitzender der „Seglergemeinschaft Hohler Weg“ – jetzt übergab der 86-Jährige den Vorsitz des Vereins an einen Jüngeren.