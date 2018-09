Die Emotionen kochten hoch: Zahlreiche Anwohner der Voßstraße in Preetz machten ihrem Ärger im Ausschuss für Hoch- und Tiefbau Luft. Jahrelang waren sie in ihrer engen Straße über einen abgesenkten Bürgersteig an geparkten Autos vorbeigefahren – doch das ist laut Straßenverkehrsordnung verboten.