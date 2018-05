Die Wahl des CDU-Kandidaten Werner Kalinka zum Kreispräsidenten des Kreises Plön gerät ins Wanken. SPD, Grüne, Linke und die KWG erklärten in einer Mitteilung, bei der konstituierenden Sitzung am 11. Juni mit Nein zu stimmen. Kalinka hätte in diesem Fall keine Mehrheit im Kreistag.