Kiel

Wieso musste eine 36-jährige Frau aus Preetz sterben? Diese Frage beschäftigt die Polizei. Am Montag gingen die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Lindenstraße weiter, ebenso die Vernehmung von Angehörigen, „um Licht ins Dunkel zu bringen“, so ein Sprecher der Polizei Kiel.

Allerdings würden sich die Hinweise verdichten, dass Täter und Opfer eine "enge Beziehung" gehabt hätten. Ob es sich möglicherweise um eine Partnerschaft gehandelt habe und wenn ja, ob eine Trennung den tödlichen Konflikt ausgelöst hat, werde derzeit ermittelt.

Frau wurde in Preetz durch mehrere Messerstiche getötet

Unklar ist noch, wie sich die Preetzerin und der Flüchtling aus Afghanistan kennengelernt haben. Im Ort kursieren Gerüchte, dass sich die Frau in der Flüchtlingshilfe engagiert habe. Auch der Polizei liegen entsprechende Hinweise vor, bestätigen oder dementieren konnte ein Behördensprecher dies aber noch nicht.

Die Polizei bestätigte am Montagmittag, dass die 36 Jahre alte Frau in Preetz durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden ist. Die Tatwaffe ist sichergestellt worden, sagte Matthias Felsch von der Polizeidirektion Kiel.

Der Behördensprecher bestätigte überdies, dass das Opfer Mutter von zwei Kindern gewesen ist. Die Kinder im Grundschul- und Jugendalter seien zur Tatzeit allerdings nicht im Haus gewesen. "Die beiden Kinder leben bei ihrem Vater", so Felsch.

Afghane stellte sich am Sonntag bei der Polizei in Preetz

Der mutmaßliche Täter hatte sich der Polizei in Preetz gestellt. Gegen den 24-Jährigen, der vor mehreren Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war, hatte ein Amtsrichter am Sonntag Haftbefehl erlassen. Seitdem sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt. Der Tatvorwurf lautet auf Totschlag.

Lesen Sie auch: Frau in Preetz getötet - Anwohner sind bestürzt

Der junge Afghane ist in der Vergangenheit bei der Polizei bislang nicht in Erscheinung getreten, sagte ein Polizeisprecher KN-online.

Stritten sich Opfer und Tatverdächtiger in Preetz ?

Ein Jugendlicher, der in der Lindenstraße in Preetz Zeitungen austrägt, beobachtete den Einsatz am Sonnabend. Noch am Nachmittag standen demnach ein Krankenwagen und Polizisten vor dem Reihenhaus.

Immer noch zu erkennen ist ein großes Loch an der verglasten Haustür in der Lindenstraße in Preetz. Nach Angaben des Austrägers war die Glastür aber schon seit einigen Tagen zerstört – möglicherweise hatte es hier schon im Vorfeld Streit gegeben.