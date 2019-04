Kiel

Wieso musste eine 36-jährige Frau aus Preetz sterben? Diese Frage beschäftigt die Polizei. Am Montag sollen die Ermittlungen zum Tötungsdelikt in der Lindenstraße weitergehen, ebenso die Vernehmung von Angehörigen, „um Licht ins Dunkel zu bringen“, so ein Sprecher der Polizei Kiel.

Auf welche Weise die alleinstehende Frau (36) getötet wurde und zu welchem Zeitpunkt, ließ die Polizei am Montag offen. Fest steht: Die Mutter von zwei Kindern habe mehrere schwere, von außen erkennbare Verletzungen aufgewiesen, was auf eine vorsätzliche Tat hindeute.

Afghane stellte sich am Sonntag bei der Polizei in Preetz

Der mutmaßliche Täter hatte sich der Polizei in Preetz gestellt. Gegen den 24-Jährigen, der vor mehreren Jahren als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland gekommen war, hatte ein Amtsrichter am Sonntag Haftbefehl erlassen. Seitdem sitzt der Mann in der Justizvollzugsanstalt. Der Tatvorwurf lautet auf Totschlag.

Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft wies die Leiche der Frau, die am Sonnabend in ihrem Reihenhaus in der Lindenstraße in Preetz gefunden worden war, mehrere schwere Verletzungen auf. Auf welche Weise die 36-Jährige getötet wurde, gaben die Behörden zunächst nicht bekannt.

Auch zum möglichen Motiv und zu den Begleitumständen der Tat wurden noch keine Angaben gemacht. Laut Staatsanwaltschaft Kiel und Polizei kannten die Frau und der Tatverdächtige einander.

Stritten sich Opfer und Tatverdächtiger in Preetz ?

Ein Jugendlicher, der in der Lindenstraße in Preetz Zeitungen austrägt, beobachtete den Einsatz am Sonnabend. Noch am Nachmittag standen demnach ein Krankenwagen und Polizisten vor dem Reihenhaus.

Immer noch zu erkennen ist ein großes Loch an der verglasten Haustür in der Lindenstraße in Preetz. Nach Angaben des Austrägers war die Glastür aber schon seit einigen Tagen zerstört – möglicherweise hatte es hier schon im Vorfeld Streit gegeben.

Von KN/dpa