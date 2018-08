Schönberg

Hobby-Westler und Country-Fans aus ganz Deutschland kommen wieder nach Schönberg, um als Trapper, Siedler, Nord- oder Südstaatler oder Indianer auf dem Präriebahnhof am Schönberger Strand ihre Zelte aufzubauen und den Besuchern zu zeigen, wie im 18. und 19. Jahrhundert in den Staaten gelebt wurde. Das Westernfest startet am Freitag, 17. August, um 16 Uhr mit einem kostenlosen Workshop der Country- und Line Dance Gruppe Kiel, in dem der Tanz der US-Country-Szene erlernt werden kann. Um 19 Uhr betritt das Kieler Country-Duo Britt Rose die Bühne.

Besonders beliebt bei den Besuchern sind jedes Jahr die Zugfahrten, die unterwegs mit Kanonendonner und Pulverdampf überfallen werden. Die erste Tour startet bereits am Freitagabend um 19.30 Uhr mit Überfall im Sonnenuntergang, weitere Zugfahrten starten am Sonnabend um 14.10, 15.40 und 17 Uhr. Eine leuchtend blaue Diesellok nimmt dann mit ihren historischen Waggons die Fahrt durch die wilde Probstei auf.

Am Sonnabend, 18. August, beginnt das bunte Programm um 14 Uhr. Für Kinder, die sich auch als Indianer schminken lassen können, öffnet die Bastelrange, in der sie Traumfänger binden, Gold waschen, Steckenpferde bauen und Stockbrot backen können. Ab 14 Uhr wird auch erneut ein kostenloser Workshop im Line-Dance angeboten. Auf der Bühne spielen Mikel One-Two und seine Band aus Hamburg ab 19 Uhr Rock’n’Roll, Rockabilly und Blues.

Am Sonntag, 19. August, öffnet um 11 Uhr wieder die Bastelrange für Kinder. Von 11.30 bis 14 Uhr gibt es einen Frühschoppen mit musikalischer Begleitung von Nashville City, die Southern Rock, Country, Westcoast und Blues spielen.