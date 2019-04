Plön

Mitte Februar wackelte die für Mai angekündigte Plön-Schau noch. Die Anmeldezahlen von Gewerbetreibenden waren noch zu niedrig. Das Organisationsteam hat es aber geschafft, die Lage um 180 Grad zu drehen und die Handelsschau auf sichere Beine zu stellen. Mittlerweile sind es rund 30 Aussteller. Die sechste Plön-Schau kann starten.

Auf dem Markt und in der Förde Sparkasse wird der Platz langsam eng

„Wir sind sehr zufrieden“, sagt Frank Neufeind von der Wirtschaftsförderung im Plöner Rathaus, der zum Organisations-Team gehört, zu der Resonanz auf die Plön-Schau. „Fast alle Gewerke sind vertreten.“ „Der Platz in der Förde Sparkasse und auf dem Marktplatz wird langsam eng“, erklärt auch Axel Schümann, Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins. Wer sich jetzt noch auf der Plön-Schau präsentieren möchte, müsse sich schnell entscheiden und Kontakt zu Frank Neufeind, Tel. 04522/505748, oder Julia Schnittger von New Communication, Tel. 0431/9060742 aufnehmen.

Handwerkerfläche mit Aktionen

An der Nikolaikirche wird es eine Handwerkerfläche geben, die zur Bühne wird. Verschiedene Betriebe zeigen, was in ihnen steckt, lassen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Opel Estorff präsentiert einige Fahrzeuge, Firma Köhnemann kommt mit einem Hubsteiger und die Golfanlage Waldshagen baut drei kleine Bahnen auf, wo der Schläger geschwungen werden kann.

In der Förde Sparkasse zeigen Firmen, Vereine und Organisationen ihr Angebot – von der Akademie am See bis zu den Stadtwerken. Sanitärbetriebe und Immobilienmakler, Optiker und Küchenbauer, Fliesenleger, Dachdecker und Landfrauen – das Angebot ist vielfältig. Auch die Kieler Nachrichten sind dabei, präsentieren unter anderem die digitale Zeitung KN ePaper und Endgeräte.

Dazu kommt ein buntes Rahmenprogramm: Musik und Spaß sind geplant, die Wankendorfer wird außerdem eine Hüpfburg für Kinder aufbauen. Dazu soll es verschiedene kulinarische Angebote geben.