Plön

Man muss nur miteinander schnacken, dann sprudeln die Ideen. Und das haben Rüdiger Behrens, Öllermann der Nedderdüütsch Gill, die Musiker der Band Speellüüd und die Speeldeel gemacht. Klock 17 geht’s am Sonnabend in der Aula am Schiffsthal los. Ex-Bürgermeister Jens Paustian übernimmt die Moderation.

Die Liste der verschiedenen Auftritte ist lang. Hella Hansen und Marina Grage von den ehemaligen Rappelschnuten zeigen Sketche, einen festen Platz haben die Kinder aus der Förderschule um Lehrer Sven Thode, die „Lütt Matten de Hors“ einstudiert haben. Mit den Herren der Plöner Schützengilde kommt auch Ulf Demmin, alte Geschichten werden erzählt und die Gildebrüder singen. Natürlich auch „Mien Plön“, und damit das Publikum kräftig mitschmettern kann, werden Liedtexte verteilt.

Lachmuskeln strapazieren

Die Speellüüd haben den Kontakt zu Rainer Martens aus Garding hergestellt, der Kröger und Leedermoker (aus seiner Feder stammt „Schiet egol“ nach der Melodie vom Beatles-Song „Let it be“) wird seine Qualitäten als Entertainer und Sänger unter Beweis stellen. Rüdiger Behrens ist tief in den Fundus seiner plattdeutschen Bücher eingetaucht und liest Geschichten vor. Julia Meyer, Vorsitzende der Speeldeel, und Dieter Lamp wollen ebenfalls die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren.

Bis 20.30 Uhr gibt’s Programm – mit zwei Pausen, in denen das Concilium fürs Catering sorgt. Also ist noch Zeit für Jens Paustian, zum Beispiel Gedichte vom Exil-Plattschnacker Wolfgang Sauerbrey aus München vorzutragen.

Dampferfahrt

Am Sonntag startet um 10 Uhr an der Fegetasche eine Dampferfahrt auf dem Großen Plöner See. Auf der MS „Holsteinische Schweiz“ hält „uns ohlen Paster“ Fiete Wackernagel eine Morgenandacht, die Speellüüd spielen unplugged zum Frühschoppen auf. „Das ist das Highlight von Platt in Plön“, sagt Julia Meyer.

Das plattdeutsche Wochenende soll keine Eintagsfliege bleiben. Gleich am Montag gehen vermutlich die Planungen für nächstes Jahr los. Für die Premiere gibt es noch Karten. Der Eintritt für beide Tage kostet zusammen 15 Euro. Die Buchhandlung Schneider und Carstens Optik haben den Vorverkauf übernommen. Eine Abendkasse wird es aber auch geben.