Bei einem Unfall in Laboe sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Beifahrerin (80) starb an der Unfalstelle, der 83-jährige Autofahrer in der Nacht im Krankenhaus. Laut Polizei verwechselte der Fahrer bei einem Ausweichmanöver vermutlich Gas mit Bremse und prallte gegen einen Baum.