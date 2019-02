Nortorf

Drei Monate lang recherchierte Brigitte Oeltzen in Ausgaben der Nortorfer Zeitung und Sitzungsprotokollen der Stadt rund um die Wahl 1919, bei der erstmals Frauen als Wählerinnen zugelassen waren. Amtsarchivarin Frauke Hildebrandt unterstützte beim Entziffern von Sütterlin.

Auf fünf Plakaten sind Stadtgeschichte und europäische Entwicklungen der Zeit dokumentiert. Ein 3,50 Meter langes Zeitbanner mit 66 Daten von 1849 bis 2018 gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Frauenrechte.

1919 war eine Umbruchzeit

Für die Wahl am 2. März 1919 standen in Nortorf vier Frauen auf den Kandidaten-Listen der politischen Vereinigungen. „Für die Parteien war das Aufstellen der Kandidaten damals ein Kraftakt,“ schätzt Oeltzen. Der Beschluss, Frauen in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht zu gewähren, war in der Nationalversammlung erst kurz vor der Wahl gefällt worden. Statt zehn sollten zudem in Nortorf erstmals 18 Stadtverordnete gewählt werden.

1919 sei eine Umbruchzeit gewesen, erklärt Oeltzen. Das Kaiserreich war noch nicht vergessen, die Demokratie noch jung.

Nur eine Kandidatin kam durch

Gewählt wurde von den vier in Nortorf aufgestellten Frauen damals nur Margarethe Rehmke. Die erste Nortorfer Politikerin blieb in den Gremien unauffällig. „Ich habe in den Sitzungsprotokollen keine Wortbeiträge von ihr gefunden“, sagt Brigitte Oeltzen.

Die Entwicklung der Frauenrechte in Nortorf sind auf einer Zeitleiste dokumentiert: 1990 wurden die Aufgaben von Gleichstellungsbeauftragten in der Hauptsatzung verankert, 1991 wurden für die Stadt Kerstin Detlefsen-Suhr, für das Amt Frauke Bertow erste Gleichstellungsbeauftragte eingestellt. 1994 übernahm Gertrud Rybka als erste Frau das Amt des Bürgervorstehers.

Zur Schau zählt als symbolträchtiges Exponat eine Wahlurne, eine Leihgabe des Amtes.

Das Zeitbanner und die Plakate werden als Leihaben in Büchereien im Land ausgestellt.

Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht in Nortorf“, Stadtbücherei, Niedernstraße 6, Nortorf. Montag und Dienstag, 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr. Eintritt frei.

