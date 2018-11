Bis 2030 fehlen in der Nordkirche 600 Pfarrer, weil 900 Pastoren in den Ruhestand gehen, aber nur 300 neue in dieser Zeit zur Verfügung stehen. Der Kirchenkreis Rendsburg Eckernförde will aus den 37 Kirchengemeinden acht Regionen bilden, um flexibler mit Pfarrstellen umgehen zu können.