Katja Schillhorn und Rolf Jacobs leiden an Sarkoidose, die selten, deren Ursache unbekannt ist und Diagnostik schwierig ist. Viele der rund 50000 Betroffenen bundesweit haben des deshalb schwer. Daher wollen die beiden eine Selbsthilfegruppen gründen - am 8. Dezember in Neumünster.