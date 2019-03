Azul, Quixx oder King Domino wurden in den letzten Jahren als Spiele des Jahres gekürt. Oder eher Flippi Flatter? Die 300 Gäste des „5. Wattenbeker Familienspieletags“, der am Sonntag zum zweiten Mal in der Lindenschule in Bordesholm veranstaltet wurde, konnten aus 800 Spielen wählen.