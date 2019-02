Rendsburg

Zu dem Unfall in der Fockbeker Chaussee auf Höhe Seemühlen kam es den Angaben der Polizei zufolge am Sonnabend um nach 18 Uhr. Der 85-Jährige habe die Fahrbahn als Fußgänger überqueren wollen. Zu diesem Zeitpunkt habe es geregt, was die Sichtverhältnisse zusätzlich eingeschränkt habe, heißt es von der Polizei. Der 52-jährige Fahrer eines Ford, der in Richtung Rendsburg unterwegs war, habe nicht mehr rechtzeitig regieren können. Sein Wagen habe den Fußgänger mit dem rechten Außenspiegel erfasst.

Mann verstarb in der Klinik

Mit schweren Verletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Am Sonntag sei der Senior seinen Verletzungen erlegen, so die Polizei.

Die abschließenden Ermittlungen der Polizei in Rendsburg zur Unfallursache laufen noch.

Von RND/pat