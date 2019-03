Von einer Hiobsbotschaft spricht Rendsburg in einer Pressemitteilung. Die Stadt muss womöglich in diesem Jahr gut sieben Millionen Euro an Gewerbesteuern an zehn Schiffsgesellschaften zurückzahlen. Grund: Ein Urteil des Bundesfinanzhofs. Vage Hoffnung: Das Urteil ist womöglich nicht allgemeingültig.