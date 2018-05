Nortorf

Wollny ist ein Urgestein der Gilde, war aber bislang noch nie König. Ältermann durfte er nicht bleiben, Stellvertreter Ralf Rohwer übernimmt für ein Jahr.

Timmy Rohweder, König 2017, bedankte sich in einer persönlichen Rede bei der Gilde für sein „glücklichstes Lebensjahr“. Kindheit und Jugend waren für den in Neumünster als Kind eines ägyptischen Vaters aufgewachsenen Nortorfer nicht leicht. „Meine Mutter war eine Zeit lang alleinerziehend.“ Wegen seiner dunkleren Hautfarbe musste sich Rohweder zeitlebens gegen Mobbing wehren. Das Jahr als König in der Gilde, das Leben in Nortorf mit Frau und Kind habe seinen Blick auf die Welt nachhaltig verändert, erklärte Rohweder.

Sie zollten ihrem König mit langem Applaus Respekt für seine Offenheit. „Du wolltest uns nachdenklich machen. Das ist dir gelungen“, erklärte Ältermann Wollny.