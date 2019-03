Büdelsdorf

„Wir wollen für attraktive Strecken im Stadtgebiet sorgen, um die Menschen vermehrt anzuregen, das Fahrrad zu nutzen“, erklärte Martin Hartig, Bündnissprecher und Beiratsmitglied des SPD-Ortsvereins. Die Sozialdemokraten, Allgemeiner Deutscher Fahrradclub ( ADFC) und der Naturfreunde-Verein haben die Interessengemeinschaft Ende Januar gegründet.

In Fahrradstraßen umwidmen

Zu den ersten Schritten auf dem Weg zu einer Fahrradstadt gehörte der Antrag der SPD-Fraktion im Februar 2018, die Straßen Neuer Gartenweg und Am Fischerende zu einer Fahrradstraße umzuwidmen. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Derzeit befindet er sich noch in der Bearbeitung.

Die Initiative der SPD nimmt das Bündnis zum Anlass, am 25. April zu einer Fahrradtour einzuladen. Diese Aktion soll die Teilnehmer entlang der angedachten Fahrradstraße und der geplanten Fahrradschnellstraße, auch Veloroute genannt, durch die Stadt führen.

Auf einer Tour Mängel benennen

„Ziel der Aktion ist es, von den Nutzern, den Schülern, Eltern und Lehrkräften der Heinrich-Heine- und der Astrid-Lindgren-Schule, möglichst viele Hinweise auf Mängel und Verbesserungsvorschläge zu erhalten“, sagte Hartig. Das Fahrrad erhalte im intelligenten Verkehrsmix einen immer höheren Stellenwert. „Dem wollen wir Rechnung tragen. Das Bündnis will sich dafür einsetzen, dass die Radfahrer bei der Verkehrsplanung in Büdelsdorf ausreichend berücksichtigt werden.“

Mit einem weiteren Informationsinstrument will das Bündnis an Erkenntnisse und Meinungen von Bürgern gelangen: Bis Ende März sollen Mängelbögen, die mit der Stadtverwaltung abgesprochen sind, in den Schulen verteilt werden. In diesen Schriftstücken geht es darum, bauliche Defizite, Sicherheitsmängel und Kritik an Ampeln und Verkehrsschildern zu beschreiben.

Einige kritische Punkte

Zu den Konfliktpunkten in Büdelsdorf gehört nach Meinung von ADFC-Sprecher Wolfgang Schnoor der Radweg im Bereich der Hollerstraße 100. Dort sei der Übergang zwischen den ansässigen Geschäften, Fußweg und Radweg allzu fließend. „Da muss eine Lösung her“, sagte Schnoor. Als einen kritischen Punkt bezeichnete Rainer Faße von den Naturfreunden die unübersichtliche Radwegführung im Kreuzungsbereich Neue Dorfstraße/Ulmenstraße.

Immer informiert: Mehr aus dem Bereich Rendsburg lesen Sie hier.