Rendsburg

Den Totalausfall des Lastenaufzuges durch ein defektes Kommandomodul in der Steuerungsanlage hatte ein Serviceunternehmen aus Kiel am Donnerstagvormittag reparieren können.

Zum Totalausfall des 20 Jahre alten Aufzuges war es Ende vergangener Woche gekommen. Schuld daran war ein Relais in der Steuerungsanlage. Das Kommandomodul, das Herzstück der Anlage, gibt Befehle an andere Relais weiter. Es war als Ersatzteil nicht mehr lieferbar. Vier Stunden habe das Fahrstuhl-Serviceunternehmen, das für das Stadttheater tätig ist, am Donnerstagvormittag benötigt, um den Aufzug wieder funktionsfähig zu machen.

Aus alten Teilen zusammengebastelt

„Der Fahrstuhl bewegt sich wieder, die Aufzugtüren öffnen sich, und der Hebetisch kann auf Lkw-Niveau gehievt werden“, teilte Ingo Matzen mit. Der Technische Leiter zollte den Mitarbeitern des Serviceunternehmens insbesondere wegen der zügigen Arbeit große Anerkennung. „Sie haben die Reparatur hervorragend vorbereitet.“ Dabei habe die Firma auf Altbestände zurückgegriffen. Sie habe aus ausgedienten Aufzügen einzelne Module zu einer Steuereinheit zusammengebaut und damit das defekte Relais ersetzt. Die Programmierung der Befehle sei dann nur noch eine Frage der Zeit gewesen. Matzen: „Die Firma hat professionell gearbeitet.“

Die Vorstellungen auf der großen Bühne können jetzt wieder wie geplant stattfinden. Das gilt insbesondere für die Oper „Der fliegende Holländer“. Das romantische Werk von Richard Wagner soll am 13. Februar um 19.30 Uhr gespielt werden. An diesem Freitag um 19.30 Uhr ist Goethes Faust an der Reihe.

