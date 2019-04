Bordesholm

298 Flüchtlinge leben im Amt Bordesholm – darunter 36 Kinder, die in der Lindengrundschule als offiziellem DaZ-Zentrum unterrichtet werden. Seit August 2018 führt Petra Grimm mit einem kleinen Team diese auch in der Offenen Ganztagsschule am Nachmittag fort. Und der Erfolg ist nach Angaben von Schulleiterin Christiane Steffen mehr als spürbar. Der Amtsausschuss hat die Stelle der Integrationsbeauftragten bis März 2020 verlängert. Die Kosten für diesen freiwilligen Service von jährlich 11 600 Euro trägt das Amt.

Beim Mittagessen wird Deutsch gesprochen

Petra Grimm betreut 30 Flüchtlingskinder, die überwiegend aus Syrien, Irak und Afghanistan stammen, mit Beginn des Mittagessens ab 12.30 Uhr. „Dabei sprechen wir während der Mahlzeit über Esskulturen in Deutschland, aber auch über Speisen aus den Herkunftsländern der Kinder. Wichtig dabei ist, dass alles in Deutsch passiert.“ Dabei lernen die Kinder aber auch andere Schüler kennen, es hilft ihnen als Orientierung im Sozialgefüge und stärkt die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und Schule. Im Anschluss steht die Hausaufgabenbetreuung an

Wichtig: Betreuung bei den Hausaufgaben

Am Dienstagnachmittag lernte die sechsjährige Luvinja aus dem Irak mit Tamani Wiesenberger, die als Oberstufenschülerin der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule wie auch Claas-Chresten Heintze und Ursula Brandt ihr helfend zur Seite stehen, das Alphabet. In den Familien bekämen die meisten Kindern dabei keine Unterstützung, weil Mutter oder Vater eben auch noch Deutsch lernten, so Grimm. Ihr Job hat aber auch ein bisschen etwas mit Streetworking zu tun. „Wenn Eltern nicht zu Elterngesprächen kommen, dann gehe ich mit den Lehrern eben in die Familien“, erzählt sie weiter. Schule habe in den dortigen Ländern eben einen anderen Stellenwert, unser System sei den Eltern fremd.

Syrischer Vater leitet in Bordesholm Fußballgruppe

„Mittlerweile kommen aber fast alle zu den Gesprächen. Das ist ein Verdienst von Petra Grimm, die das Vertrauen der Flüchtlingseltern genießt“, lobte die Rektorin. Zudem würden auch immer mehr Mütter und Väter in der Offenen Ganztagsschule vorbeischauen und mithelfen. Ende April wird es eine Fußballgruppe geben. Ein syrischer Vater wird sie leiten. „Teilnehmende Kinder müssen als Tandem kommen – ein Flüchtling zusammen mit einem deutschen Kind“, erklärt Grimm. Einmal pro Monat öffnet das Elterncafé in der Schule, das auch sehr gut besucht wird.

Für überaus sinnvoll hält der Amtsausschuss das Projekt. Die Kinder würden ein Stück mehr integriert und transportierten ihr Wissen an die Eltern und in ihr Lebensumfeld.

Immer informiert: Nachrichten aus der Region