Rendsburg

Das geht aus einer Pressemitteilung des Rathauses hervor. Das Gremium habe den Bürgermeister ermächtigt, mit dem Eigentümer Kaufverhandlungen zu führen und bei erfolgreichem Abschluss das Grundstück für die Stadt zu kaufen.

Die Schleifmühlenstraße 11 steht unter Denkmalschutz. Die städtische Bauaufsicht hat den Eigentümer verpflichtet, das marode Gebäude bis zum 31. März abzureißen. Das Vorderhaus stammt aus dem Jahre 1602. Der hintere Teil wurde 1694 errichtet und ist mit einem Fachwerkgiebel und einem Gewölbekeller ausgestattet. Insbesondere diese historische Substanz will die Stadt erhalten. Sie berücksichtigt dabei eine Forderung der Denkmalpflege, die diese Teile als denkmalwert eingestuft hat. Zur Kaufsumme äußerte sich auch der Hauseigentümer nicht. In Kreisen der Politik ist die Rede von einem Betrag, der sich an dem Bodenrichtwert orientiert und bei dem Grundstück von etwa 200 Quadratmetern knapp 70000 Euro ausmachen soll.

Manueller Abriss

Mit den Abrissarbeiten des Gebäudes hat eine Abbruchfirma aus Rendsburg am 12. Februar begonnen. Laut Forderung der Denkmalpflege sollen die Arbeiten manuell, das heißt durch Handarbeit Stück für Stück ohne größeren Maschineneinsatz, erfolgen. Nicht bewahrheitet hat sich die Anzeige einer Privatperson aus Rendsburg, die dort Artenschutz gefährdet sah. „Das Gebäude ist frei von Fledermäusen, wir haben dort keine diesbezüglichen Hinweise gefunden“, teilte Michael Wittl, Leiter des Umweltamtes des Kreises Rendsburg-Eckernförde, nach Prüfung durch einen Experten und der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises mit.

Beate Ströhnisch ist froh über die Senatsentscheidung. „Ich hoffe, dass es mit dem Abriss jetzt noch schneller vorangeht, sodass die Sperrung der Straße schnellstmöglichst aufgehoben wird.“ Die Inhaberin eines Schreibwarengeschäftes gegenüber dem Gebäude kritisiert, dass in der Vergangenheit auf das Rathaus viel Druck für einen Abrissfortschritt ausgeübt werden musste. „Dass gegen die Radfahrer auf den Bürgersteigen nichts unternommen wird, finde ich nicht okay.“

Immobilien unter Beobachtung

Zu den zehn Immobilien in der Altstadt, die von der Stadt wegen erheblicher Schäden unter Beobachtung stehen, gehört auch die Denkerstraße 21. Das Gebäude an einer Durchgangsstraße ist mit Balken, Latten und Holzplatten unansehnlich verbarrikadiert. Nach Auskunft von Bauamtsleiter Frank Thomsen hätten nach Aufforderung durch die städtische Bauaufsicht Standsicherungsmaßnahmen stattgefunden. Bastian Müller vom Landesamt für Denkmalpflege in Kiel teilte auf Anfrage mit, dass das im Kern aus dem Jahre 1690 stammende Haus als einfaches Kulturdenkmal eingestuft ist. „Es bietet beste Voraussetzungen, nach Prüfung in die Denkmalliste aufgenommen zu werden.“

