Achterwehr

"Ich hoffe, dass ich die Einigkeit fortführen kann, und freue mich auf die neue Aufgabe", sagte die frisch Gewählte. Sie folgt Detlef Ufert (SPD) aus Melsdorf nach, der das Amt fast neun Jahre lang innehatte. Der 67-Jährige war bei der Kommunalwahl am 6. Mai nicht mehr angetreten. Er eröffnete jetzt die Sitzung und übergab die Sitzungsleitung für die Wahl der Amtsvorsteherin an das älteste Mitglied, Rolf Sebelin (BFF/CDU Felde).

Als Amtsvorsteherin ist Kittmann in keiner leichten Situation

Anne Katrin Kittmann ist in ihrem neuen Amt durch den geplanten Neubau der Amtsverwaltung in Felde in keiner leichten Situation. Ihre Gemeinde hat sich gegen die Sitzverlegung gestemmt, als Amtsvorsteherin muss sie diesen vertreten. Auf Nachfrage von KN-online sagte sie: "Der Beschluss der Amtsgremien für die Verlegung ist nun mal da. Nun müssen wir versuchen, für Achterwehr die optimale Lösung zu erreichen."

Alle Wahlen verliefen einstimmig

Zu ihrer 1. Stellvertreterin kürte der Amtsausschuss Sabine Sager (CDU), Bürgermeisterin von Ottendorf. Zweiter Stellvertreter wurde Thorsten Schwanebeck (FWB), Bürgermeister von Bredenbek. Erster Stellvertreter von Amtsdirektor Joachim Brand bleibt Adolf Dibbern (CDU), Bürgermeister von Westensee. In Abwesenheit wurde Marko Schiefelbein (AWG), Bürgermeister von Krummwisch, zum 2. stellvertretenden Amtsdirektor gewählt. Alle Wahlen fielen einstimmig aus.

Stimmzahl auf Tischtennisschlägern

Erstmals kam bei den Abstimmungen die neue Stimmgewichtung im Amtsausschuss zum Tragen. Sie richtet sich nach der Größe einer Gemeinde. Bei den Wahlen kamen Tischtennisschläger zum Einsatz, auf denen die jeweilige Anzahl der Stimmen stand.

Detlef Ufert persönlich verabschiedet

Detlef Ufert wurde persönlich vom Amtsdirektor verabschiedet. Der Melsdorfer war 28 Jahre lang Mitglied im Amtsausschuss. Er zieht jetzt nach Österreich um.