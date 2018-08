Für rund 110 Erstklässler beginnt am Mittwoch an der neuen Grundschule Kronshagen der Schulalltag. Für die anderen etwa 400 Schüler war bereits am Montag ein wichtiger Tag: Erstmals starteten die Kinder der fusionierten Schule gemeinsam ins neue Schuljahr – der Neuanfang klappte reibungslos.