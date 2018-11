Mitschnackern selbstbewusst den Wind aus den Segeln nehmen – das übt Gewaltpräventionstrainer Nils Hadenfeld von der Kampfkunstschule Schleswig-Holstein mit Kindern ab fünf Jahren. Am 19. November bietet der 42-Jährige in der Nortorfer Mehrzweckhalle ab 15.15 Uhr einen kostenlosen Schnupperkurs an.