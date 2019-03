Flintbek

Rene Hartwig ist Assistent der Geschäftsführung beim Landesjagdverband mit Sitz in Flintbek. Der Jäger und Hundeführer kennt die Probleme für den tierischen Nachwuchs. „Wildtiere halten sich besonders gern im Dickicht der Wälder, Knicks und Feldhecken oder im hohen Gras auf. Es ist daher unbedingt notwendig, diese Ruhezonen zu meiden und die Wege nicht zu verlassen”, appelliert Hartwig an Spaziergänger. Vor allem frei laufende Hunde können eine Gefahr für trächtige Tiere, Jungtiere und brütende Vögel sowie deren Nachwuchs darstellen. „Vierbeiner sollten deshalb in diesen sensiblen Bereichen an die Leine. Im Wald herrscht sowieso landesweit Leinenpflicht“, führt er aus, wenn Hunde wildern können die Halter empfindliche Geldstrafen erhalten, „Hunde können sogar entzogen werden.“

Wildschweine verteidigen ihren Nachwuchs vehement

Dabei denkt Hartwig auch an die Hunde, denn: „Wenn Bachen mit ihren Frischlingen unterwegs sind und dabei von einem Hund gestört werden, kann es schnell gefährlich werden. Ein Wildschein verteidigt ihren Nachwuchs vehement, wenn sie ihn in Gefahr sieht“, weiß Hartwig. Natürlich muss man auch über Krankheiten von Wildtieren sprechen: Ob Parasiten, Hasenpest oder Hirschlauskäfer, „Wildtiere sind nun mal nicht geimpft.“

Der Wildtiernachwuchs ist ebenfalls Experte, und zwar im Tarnen und Täuschen. So sind Frischlinge, Junghasen, Rehkitze oder auch Entenküken nahezu unsichtbar, wenn sie bei Gefahr regungslos verharren. Feldhasenmütter beispielsweise lassen ihren Nachwuchs sogar die meiste Zeit des Tages allein und suchen ihn nur zwei Mal am Tag auf, um ihr mit fettreicher Milch zu versorgen. „Die Tiere wirken vermeintlich allein, sind es aber nicht. Das ist ein erfolgreicher Schutz vor Fressfeinden wie dem Fuchs“, betont Rene Hartwig in dem Zusammenhang. Sein Hinweis: Nicht anfassen und schnell weggehen. „Haben Jungtiere den Geruch des Menschen angenommen, werden sie oftmals von den Elterntieren verstoßen und verhungern schlimmstenfalls.“ Im Zweifelsfall sollten Naturliebhaber die Polizei oder einen Jäger informieren.

Wildtiere brauchen Ruhe - immer

Für Hartwig ist eines wichtig: „Wir möchten in der Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen, dass Wildtiere immer Ruhe brauchen. Hundehalter müssen daher Verantwortung für ihre Tiere tragen.“ In dem Zusammenhang weist Hartwig auf den Begriff Jagdschutz hin. „Der Jagdschutz umfasst den Schutz des Wildes insbesondere vor Wilderern, Futternot, Wildseuchen und vor wildernden Hunden und Katzen. Damit wird das Recht nach Paragraf 21 eingeräumt, wildernde Hunde und Katzen zu töten.“ Für ihn steht fest: „Das will keiner, daher sollten Hundehalter auf ihre Tiere aufpassen.“

Von Sorka Eixmann