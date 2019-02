Kiel/Bordesholm

Für Christoph Priebe ist das Ende der Bordesholmer Linde als „richtiger“ Baum ein Glücksfall. Ende Mai vergangenen Jahres brach ein Hauptstamm der historischen Linde auf der Klosterinsel in Bordesholm ab. Grund dafür war der Brandkrustenpilz, der dem Naturdenkmal seit Jahren zusetzt. Die Winterlinde musste anschließend mehrfach eingekürzt werden, jetzt steht nur noch ein Torso auf dem Lindenplatz. Beim Verkauf der abgesägten Stücke erwarb der Bassist der Brennholz Bluesband für 80 Euro unter anderem einen mächtigen Block. In seiner häuslichen Werkstatt schnitt der 67-jährige Hobbytischler das Holz in mehrere dicke Scheiben, die erst mal durchtrocknen müssen.

Stücke bilden den Korpus des zukünftigen Instruments

Im kommenden Jahr will Christoph Priebe nach dem Trocknungsprozess aus den Rohlingen mehrere rund zehn Zentimeter breite Brettstücke schneiden. Die vier Zentimeter dicken Hölzer werden dann zusammengeleimt und bilden den Korpus des zukünftigen Instruments. Als warm und wuchtig bezeichnet der pensionierte Sonderschullehrer den Sound von Lindenholz, das bereits in den 1950er-Jahren von renommierten Bassherstellern wie Fender für E-Bässe ausgewählt wurde. Mit dem zukünftigen Gerichtslinden-Bass will Priebe auch auftreten. Mit seinen fünf Mitstreitern der Brennholz Bluesband spielt er ausschließlich eigene Stücke. Der nächste Auftritt ist am 27. April in der Gardinger Kneipe Lütt Matten geplant. Dort spielt der Bassist auch auf einem eigenen Instrument – selbst gebaut aus Erlenholz.

