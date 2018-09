Wegen eines Kellerbrandes in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg haben Einsatzkräfte in der Nacht zu Sonntag sechs Wohnungen evakuiert. Nach Angaben der Polizei war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kellerabteil mit alten Möbeln, Kleidung und Müll ausgebrochen.