Rendsburg

Von den 8800 Nachpflanzungen mit je 4000 Rotbuchen und Bergahornen, 520 Stileichen und 300 Roteichen haben etwa 30 Prozent unter dem Jahrhundertsommer gelitten, hat Wilhelm Oeltzen, Bezirksförster der Landwirtschaftskammer und Forstberater der Stadt, festgestellt.

Schäden sind verteilt

Die Schäden sind verstreut über eine 30.000 Quadratmeter große Fläche, die in dem 45 Hektar-Forst von dem Orkan betroffen war. Größtenteils einzelne Bäume haben schweren Schaden genommen oder sind abgestorben.

Regen der Woche "Tropfen auf den heißen Stein"

Aber auch bis zu 30 Bäume im Bereich von 50 Quadratmetern sind in Mitleidenschaft gezogen. Die Vermutung von Oeltzen: „Dort könnten sich Sandlinsen befinden. Der Grundwasserstand ist besonders abgesackt. Die Pflanzen sind dadurch in Not geraten.“ Der Regen seit fast einer Woche sei nur knapp zwei Zentimeter in den Boden eingedrungen. „Einen Tropfen auf den heißen Stein“, nennt Oeltzen die Wassermenge.

Buchen besonders hitzeanfällig

Unter den betroffenen Bäumen seien etwa 80 Prozent Buchen. „Sie gedeihen am besten im Halbschatten. Sie leiden besonders unter der intensiven Sonneneinstrahlung“, weiß Oeltzen. Der Ahorn könne Hitze und Trockenheit besser vertragen.

Möglicher Ausfall wohl zu verkraften

Nach Einschätzung von Oeltzen werden zehn bis 15 Prozent der Nachpflanzungen es nicht schaffen. Der mögliche Ausfall sei unter Berücksichtigung von eigener Verjüngung des Gerhardshaines zu verkraften. „Die Nachhaltigkeit bleibt erhalten. Das beruhigt mich.“ Nach Angaben der Stadt betrugen die Kosten der Aufforstung 17500 Euro, die Fielmann AG spendete 5400 Euro.