Flintbek

Das hofft zumindest Olaf Sörensen vom Bauamt in Flintbek. Er ist Bauleiter und fast ständig vor Ort. Der Grund für den neuen Übergang: „Der Neubau einer Brücke hätte rund 100 000 Euro gekostet. Das war zu viel, daher hat sich die Kommunalpolitik für eine Verrohrung entschieden“, erklärt der Tiefbauer. Die geschätzten Kosten liegen für diese Maßnahme bei rund 25 000 Euro.

Montag früh rückte Firma Lamp aus Noer mit schwerem Gerät an. Baggerfahrer Erhard Litzendorf hatte alle Hände voll zu tun, denn sein Bagger war im Dauereinsatz. „Zuerst haben wir die Flintbek quasi aufgestaut und umgeleitet, so dass wir trocken arbeiten können“, erklärte Sörensen. Auch musste etwas Platz geschaffen werden, damit die Anlieferung des neun Meter langen Rohres problemlos von statten gehen konnte.

Und dann wurde gebaggert was das Zeug hält, denn: „Das Rohr ist neun Meter lang, es muss passend in die Flintbek gelagert werden. Dafür brauchen wir eine gewisse Tiefe“, so Litzendorf. Die Bauhof-Mitarbeiter Martin Stange und Boris Gaetje unterstützten den Baggerfahrer und hielten einen Messstab in das Flussbett.

„Wenn wir die benötigte Tiefe, Breite und Länge haben, wird zuerst ein Vlies aufgebracht, danach eine Kiesschicht, und dann kann das Rohr installiert werden“, erläuterte Sörensen das Prozedere. Aber dann ist die Arbeit noch längst nicht beendet. Auch das Rohr muss natürlich verfüllt werden, auch an die Frösche wird dann noch gedacht. „Damit beispielsweise die Frösche den Weg durch das Rohr auch annehmen, werden Kieselsteine im Rohr verteilt“, ergänzte Sörensen.

Kurz nach 10 Uhr kam dann der Schwerlaster mit dem Rohr, das 1,8 Tonnen schwer ist. Um das Rohr zur Flintbek zu fahren, mussten alle Bauhofmitarbeiter Hand anlegen. Schwere, dicke Seile wurden verzurrt, dann war wieder Baggerfahrer Litzendorf gefragt. Vorsichtig packte der Bagger zu, Meter für Meter arbeitete sich die schwere Maschine mit dem schwebenden Rohr zur Flintbek hinunter.

Um reibungslos an den Bäumen vorbeizukommen, legen Martin Stange und Boris Gaetje vom Bauhof in Flintbek Hand an und ziehen die schwebende Fracht an den Bäumen vorbei, bevor das Rohr auf dem Bereich vor dem neuen Übergang zwischengelagert wird.

„Wenn der neue Übergang fertig ist, wird erst einmal ein provisorisches Geländer errichtet. Das neue Geländer kommt erst Ende nächster Woche“, so Sörensen. Als letztes wird die alte Brücke abgerissen. „Der Bagger ist gerade da und dann kann das in einem Abwasch passieren“, betonte Sörensen. Der neue Übergang über die Flintbek wird rund drei Meter breit sein, damit die Arbeitsfahrzeuge des Bauhofs dort auch fahren können. „Allerdings nur die Einsatzfahrzeuge.“

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.

Von Sorka Eixmann