Bordesholm

Am Sonntag, 24. März, präsentiert das Ensemble gemeinsam mit Solisten und der Camerata Kiel das Oratorium „Messiah“. Mit dem großen Stück barocker Kirchenmusik eröffnet der Verein zur Förderung der Musik seine Frühjahrskonzertreihe. „Der ,Messiah’ ist eine große Herausforderung. Der Heilsplan Gottes erklingt in zweieinhalb Stunden wunderbarer Musik in immer neuen eingängigen Melodien. Dabei nimmt der Chor die Hauptrolle ein, fühlt sich ein in die Ausdeutung der Bibelworte und führt das Publikum gemeinsam mit den vier Gesangssolisten durch drei Teile“, so Chorleiter Günter Brand.

Solisten und die Camerata Kiel

Als Solisten wirken im Konzert ab 17 Uhr in der Klosterkirche mit: Leevke Hambach (Sopran), Anne-Beke Sontag (Alt), Mirko Ludwig (Tenor) und Ralf Grobe (Bass). Es musiziert die erweiterte Camerata Kiel.

Die Eintrittskarten kosten 25 (ermäßigt 15) Euro, Schüler und Studenten haben freien Eintritt. Der Vorverkauf läuft in Bordesholm in der Ahlmannschen Buchhandlung in der Holstenstraße, in Kiel im Musikhaus Streiber und bei Ruth König, in Neumünster bei Auch & Kneidl. Restkarten wird es an der Abendkasse geben.

Es folgen fünf weitere Konzerte

Sechs sonntägliche Konzerte (jeweils um 17 Uhr) sind in diesem Frühjahr vorgesehen. Es handelt sich um die 26. Auflage der Konzertreihe. Nach dem Auftaktkonzert ist am 28. April das Orgelkonzert „Zwischen den Meeren“ mit Kantor Günter Brand geplant. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Das dritte Konzert gestaltet am 19. Mai die Klarinettenklasse der Musikhochschule Lübeck unter der Leitung von Sabine Meyer und Reiner Wehle. Der Eintritt kostet 20 Euro in Block A. Schüler und Studenten sind frei. Das vierte Konzert präsentiert am 26. Mai der Norddeutsche Kammerchor unter Leitung von Maria Jürgensen. Zum Abschlusskonzert am 16. Juni heißt es „Jazzica in Concert“. Die Leitung hat Till Kindschus. Der Eintritt kostet 15 Euro.