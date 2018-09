Es ist derzeit nur eine Idee, aber sie fasziniert offenbar viele in Bredenbek: Könnten der ehemalige Stall und die Scheune am Restaurant Adelfes nicht für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden? Diesen Vorschlag von Bürgern übermittelte Peter Böge (CDU) am Mittwochabend im Bauausschuss.