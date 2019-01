Flintbek

„Aufgrund der Wetterlage mussten wir die Arbeiten vorerst beenden, der Frost ist ein echter Gegener“, erklärt Olaf Sörensen vom Bauamt in Flintbek. Die Wettervorhersage für diese Woche macht auch keinen Hehl daraus, dass der Frost erst einmal bleiben wird und somit nicht weiter gearbeitet werden kann. Aber: „Sobald es aufklart und der Frost aus dem Boden ist, geht es unverzüglich an die Fertigstellung“, ist Sörensen sicher.

Dabei soll versucht werden, den Verkehrsfluss ohne eine Ampelanlage zu gewährleisten. „Wir wollen auf eine Bedarfsampel verzichten und hoffen, dass, wenn es erforderlich ist, die Verkehrsteilnehmer vielleicht einen Moment warten können, wenn beispielsweise Steine abgeladen werden müssen.“

Derzeit ist an der Baustelle freie Fahrt, Sörensen hofft, dass es dort an der Unterführung so bleiben kann. Dort soll der Fußweg wieder hergestellt werden, der neue Asphalt über dem erneuerten Schacht kann erst im April aufgetragen werden.

„Danach geht es sofort in den Rosenberg, auch dort steht die Erneuerung von Schächten auf dem Plan. Allerdings erst, wenn das Wetter das Arbeiten zulässt“, gibt Olaf Sörensen zu bedenken.

Von Sorka Eixmann