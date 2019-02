Der Verkehrsüberwachungsdienst Neumünster hat am Sonnabend gleich zwei Fahrern die Weiterfahrt mit ihren Lastern untersagt. Der Grund war in beiden Fällen viel zu hohes Gewicht. So hatte ein holländischer Lkw-Fahrer seinen Anhänger um fast 90 Prozent überladen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.