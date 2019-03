Rendsburg

Wer den Namen „ Mayers Big Band“ kennt, gerät ins Schwelgen. 18 Jahre war die Band Garant für mitreißende Live-Musik. Mayers Arrangements entzündeten die Tanzlust. Rock- und Poptitel von Joe Cocker, Paul McCartney bis zu Whitney Houston entfachten Jubelstürme.

Dieter Mayer holte die Gruppe „4 Way Street“ aus Rendsburg als stimmgewaltige Ergänzung zum Konzert „Welthits der Rock- und Popgeschichte“ für Solo-Parts und Backround-Chöre dazu.

250 Arrangements schrieb Mayer

„Bridge over troubled water“, „Blackbird“, „ Africa“ und „I go to Rio“ liegen bislang als Lernstoff auf den Notenständern der Sänger Kai Radzanowski, Wolfgang Mau und Jasmin Pape, die in der Musikschule Reese-Hof in Jevenstedt proben. Neben Mau wird auch die 19-jährige Rendsburgerin einen Solo-Part singen: „Hard to say I’m sorry“. Sie wurde 2014 durch die Fernsehsendung „ The Voice Kids“ bundesweit bekannt. – Die fünf Stücke zeigen nur ein Bruchstück von Mayers Schaffen: 250 Arrangements schrieb Mayer im Lauf der Jahre für die Band, die seinen Namen trägt.

Gesichter alter Weggefährten aus Rendsburger Zeiten werden in den Reihen der Musiker beim Konzert in der Nordmarkhalle kaum zu entdecken sein: Dieter Mayer bringt eine neue Band mit gleichem Namen mit. 2007 gründete der Musiker nach seiner Rückkehr von Mallorca in Hildesheim eine Musikakademie und mit ihr eine neue „ Mayers Big Band“.

Ab 500 Besuchern rechnet sich der Abend

In Niedersachsen knüpfte Mayer neue Verbindungen, etwas zu Pitti Hecht von der Kultband „Scorpions“. Der Musiker steht als Special Guest wie Boogie-Man Marius Laabsch auf der Bühne. Für volumenreichen Klang ist wie in alten Zeiten ein großes Streichorchester dabei.

Ob das Konzert der Auftakt für Dieter Mayers Rückkehr auf Rendsburger Konzertbühnen wird, lässt der Musiker offen. „Das kommt auf die Resonanz an,“ meint er. Aktuell sind 345 Tickets verkauft. Ab 500 Besuchern rechnet sich der Abend, 1700 Plätze hat die Nordmarkhalle.