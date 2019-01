Langwedel

„Die Ehrungen haben wir zum ersten Mal geplant,“ erklärte Bürgermeister Markus Heerdegen die Überraschung der Drei. Die Gemeindevertretung hatte die Idee, Engagierte im Dorf beim Empfang positiv hervorzuheben. In der Gemeinde waren Vorschläge gesammelt worden. „Ich nehme ab sofort Vorschläge mit Erläuterungen über die Aktivitäten des Ehrenamtler für 2020 entgegen“, ermutigte Heedegen auf dem Empfang.

Dorfmuseum in der Schoolkat überregional bekannt gemacht

„Ursula Sinn war die erste Frau in der Gemeindevertretung“, erinnerte Heerdegen. 25 Jahre war die heute 89-Jährige Vorsitzende der Landfrauen Nortorf. Heiner Lemke übernahm den Vorsitz des Kulturvereins, der 81-Jährige machte das Dorfmuseum in der Schoolkat überregional bekannt. Der ehemalige Gewerbelehrer reparierte historische Stücke. Mit einem alten Trecker, dem Schmuckstück, das heute vor der Tür des Museums steht, ging das Museum auf Werbetour. Heinz Schneegans setzt sich für den Erhalt der Liedertafel Concordia ein. Schneegans ist auch Initiator des Storchenfestes, das über Jahre unter dem Nest beim Denkmal gefeiert wurde.

Auftritt von Vera Luise Teubert

Zweiter Glanzpunkt am Sonntagnachmitttag war der Auftritt von Vera Luise Teubert. Die Sängerin aus Langwedel war in mehreren Folgen der Talentshow „ Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Die Zuhörer konnten sich davon überzeugen, dass Dieter Bohlens Urteil über den Klang der soulig-gefühlvollen Stimme stimmte. Es war „Mega!“

Heerdegen gab die Richtung der Gemeinde für 2020 vor: Für die Sporthalle werde ein neues Heizkonzept gebraucht, zwei digitale Tempo-Hinweis-Schilder sollen angeschafft werden, das Schulgebäude neue Fluchttüren bekommen. Die Balken in der Schoolkat sind sanierungsbedürftig.

Von König Beate