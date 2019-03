Gegen einen 19-jährigen Fahrradfahrer in Rendsburg ist am Sonnabendmorgen ein Strafverfahren eingeleitet worden, nachdem dieser gegen 1 Uhr morgens bei Rot über eine Ampel fuhr und dann sein Fahrrad nach den Polizeibeamten warf. Das gab die Polizei Rendsburg am Sonntagmittag bekannt.