Wegen eines Wasserrohrbruchs sind in Kronshagen seit Montagmorgen viele Haushalte ohne Wasser. Etwa 100 sind derzeit noch betroffen. Das Rohr war in der Nacht gebrochen, wie ein Sprecher der Versorgungsbetriebe Kronshagen berichtete. Erst am Sonntagabend war in Kiel-Ellerbek ein Rohr gebrochen.