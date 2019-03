Bordesholm

Das Publikum: Nach den ersten Nummern gibt es artigen Applaus, aber alles so reserviert, dass HBB-Kopf Gert Lange sich ernsthaft fragt, ob er Besucher eines Rockkonzerts vor sich sitzen hat. Stück für Stück taut dann aber das Eis. Bei der letzten Zugabe wird zügellos vor der Bühne getanzt.

Die Musiker: HBB-Sänger und -Rhythmusgitarrist Lange hat seine Band auch im 37. Jahr bestens in Schuss gehalten. Das „Maschinenwerk“ in Person von Hans Wallbaum am Schlagzeug und Michael Becker am Bass spult noch immer mit viel Leidenschaft das nötige Pensum herunter. Mit Leadgitarrist Krissy Matthews ist ein versierter Hochkaräter zur Band gestoßen. Der zweite Konzertteil mit Songwriter-Urgestein Pete Brown am Mikro ist ein nicht hoch genug herauszuhebender Leckerbissen.

Das Programm: Ein bunter Mix aus Rock, Blues, Soul und Prog-Klängen lässt keine Langeweile aufkommen. Auf der Setlist stehen Songs von der HBB, Aktuelles von Matthews und 60er Jahre-Klassiker aus der Feder von Brown, darunter - natürlich - die Cream-Welthits „White Room“ und „Sunshine Of Your Love“.

Was in Erinnerung bleibt: Der 78-jährige Brown schafft es, mit Bewegung, Mimik und Gestik großartiges Entertaining in seine Gesangsperformance hineinzutragen. Ein Künstler voller Charisma!

Fazit: Rund 140 Besucher haben am Freitagabend ihr Kommen nicht bereut, erleben ein Stück Kult.