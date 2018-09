Blumenthal

Den Bürgermeister wundert die schlechte Auslastung nicht. „Wir haben die einzige Kita im Umland, die nur von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet ist, das ist nicht so attraktiv.“ „Eltern haben uns schon gesagt, dass sie sich längere Öffnungszeiten wünschen“, berichtet Kitaleiterin Cristina Kunz. Wie der Bedarf tatsächlich ist, will die Gemeinde jetzt mit einer neuen Bedarfsanalyse herausfinden. „Am 10. September werden wir im Sozialausschuss den Fragebogen besprechen und dann an die Blumenthaler verschicken“, sagt Brunkhorst.

Aufnahme von Krippenkindern möglich

Neben Öffnungszeiten bis 16 Uhr, sei auch ein Früh- und ein Spätdienst und die Aufnahme von Krippenkindern vorstellbar. Das Dorfgemeinschaftshaus (DGH) böte für die Erweiterung genügend Platz. Um die Kita zukunftsfähig zu machen, müssten ein paar Räume umgestaltet und dabei auch Schlafmöglichkeiten für die Kinder geschaffen werden. All das lasse sich aber in den vorhandenen Räumen des DGH realisieren. Man habe bereits Kontakt mit einem Architekten aufgenommen, um eine erste Kostenschätzung zu bekommen.

Längere Öffnungszeiten schon Anfang 2019?

„Das wird ein längerer Prozess. Ich hoffe aber, dass wir schon Anfang 2019 mit den verlängerten Öffnungszeiten starten können“, so Brunkhorst. Schön wäre es, wenn alle Arbeiten Ende 2019 abgeschlossen seien.

Nicht nur in den Umbau müsste die Gemeinde investieren, auch die laufenden Kosten von derzeit rund 135000 Euro, hauptsächlich für Personal, würden sich erhöhen. „Bei längeren Öffnungszeiten braucht man auch mehr Mitarbeiter.“