Rendsburg Bordesholm - Gemeinde stoppt vorerst zwei Bauprojekte Die Gemeinde Bordesholm hat zwei Bauprojekten von Investoren in der Einmündung Haidbergstraße vorerst einen Riegel vorgeschoben - vor einer Realisierung soll das Kieler Büro B2K einen Bebauungsplan entwickeln. Die per Voranfrage eingereichten Projekte sahen offenbar eine massive Bebauung vor.

Von Frank Scheer

Ein Investor will das Eckgrundstück an der Haidbergstraße/Alte Landstraße neu bebauen - die Gemeinde will vorab einen B-Plan erstellen lassen. Quelle: Frank Scheer